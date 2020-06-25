Başkan Arslan'dan, Bakan Ersoy'a ziyaret - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Arslan Bakah Ersoy'a Edremit'in ürünlerinden oluşan sebze sepetini takdim etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile birlikte Başkent Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Arslan, Bakan Ersoy'a turizmin yanı sıra Edremit'teki Altınoluk'taki Antandros ve Güre'deki Astyra kazıları, Aeneas Kültür Rotası ve Sabahattin Ali Kültür Evi ile ilgili bilgiler vererek destekleri nedeniyle teşekkür etti. Bakan Ersoy da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür edip, çalışmalara konusunda gerekli desteğin verileceğini söyledi.Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim için son derece önemli olan Sabahattin Ali Müzesi'nin yanı sıra Aeneas Kültür Rotası, Altınoluk'taki Antandros Kazıları ve Güre'deki Astyra Kazılarına verdikleri destek ve bölgemize olan ilgilerinden dolayı Sayın Bakanımıza, Edremitliler adına teşekkürlerimi ilettim" dedi.

- Balıkesir