Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na kitap fuarı daveti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na kitap fuarı daveti

49 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Edremit Kitap Fuarı'na davet etti.

Başkan Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na kitap fuarı daveti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Edremit Kitap Fuarı'na davet etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz ve gazeteci yazar Necdet Saraç ile birlikte CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştiren Başkan Arslan, Edremitlilerin selamlarını ileterek 17-25 Ağustos tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Edremit Kitap Fuarı'na davet etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'da Edremitliler'e selamlarını gönderdi. Kılıçdaroğlu, Edremit'in önem verdikleri kentlerden birisi olduğunu Başkan Hasan Arslan'dan başarılı hizmetler beklediklerini söyledi. - BALIKESİR
Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Arslan, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis memurunun öldüğü şezlong tartışmasının detayları ortaya çıktı Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na kitap fuarı daveti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]