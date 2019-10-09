Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan'dan miting daveti
Son Dakika Güncel Başkan Arslan'dan miting daveti

Başkan Arslan'dan miting daveti

1 saat önce

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 12 Ekim Cumartesi günü Çanakkale'de düzenlenecek olan "Kazdağları Su ve Vicdan Mitingi'ne tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Arslan'dan miting daveti, System.String[]

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 12 Ekim Cumartesi günü Çanakkale'de düzenlenecek olan "Kazdağları Su ve Vicdan Mitingi'ne tüm vatandaşları davet etti.


Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, Kazdağları Su ve Vicdan mitingi için çağrıda bulundu. Başkan Arslan, "Kazdağları ekosisteminin korunması ve gelecek kuşaklara eksiksiz miras bırakılması insanlık borcudur. Birlik olarak bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızdan birisi de 12 Ekim Kazdağları Su ve Vicdan Mitingi'dir. Tüm halkımızı bu mirası korumak için Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'na dayanışmaya çağırıyoruz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için Çanakkale'de buluşalım" dedi. Miting için Edremit ve çevre ilçelerden otobüsler kaldırılacak. - BALIKESİR

Kazdağları, Marmara, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi
Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı Fransa ve İngiltere, harekatın ardından BM'ye çağrı yapacak Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:51:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan'dan miting daveti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]