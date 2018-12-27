Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan, Dikiş-nakış Kursiyerleriyle Buluştu

Başkan Arslan, Dikiş-nakış Kursiyerleriyle Buluştu

1 saat önce

İzmir'de, Çiğli Belediyesi'nin el sanatları dikiş-nakış kurslarına devam eden kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Arslan, Dikiş-nakış Kursiyerleriyle Buluştu, System.String[]
İzmir'de, Çiğli Belediyesi'nin el sanatları dikiş-nakış kurslarına devam eden kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi'nin ekim ayında başlayan kış dönemi dikiş-nakış kursiyerleri, geleneksel yılbaşı kahvaltısında buluştu. Mefruşat, iğne oyası, Brezilya, bargello, panç, kurdele, kanaviçe nakışları ile suzeni kurslarına devam eden kursiyerlerin etkinliğine Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan ile birlikte katıldı. Kurs eğitmeni Serpil Ün'ün verdiği ve 130 kursiyerin devam ettiği el sanatları kurslarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Arslan, kadınlara yönelik düzenledikleri kurslarla kadınlara güzel uğraşı alanları kazandırdıklarını söyledi.

Kadınların boş zamanlarını değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunduklarını da dile getiren Başkan Hasan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yılda ülkemizde güzel günler yaşayalım. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Sizlere de kurslarımıza devam ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Boş zamanlarınızı kaliteli biçimde değerlendiriyorsunuz. Mayıs ayında son bulunacak kurslarımızın finalini sergimiz ile yapacağız." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:37 Kaynak: İHA

İzmir, Çiğli, Çiğli Belediyesi, Hasan Arslan, Güncel
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