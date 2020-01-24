Başkan Arslan "Edremit'i birlikte yöneteceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Arslan 'Edremit'i birlikte yöneteceğiz' - Son Dakika

Başkan Arslan "Edremit'i birlikte yöneteceğiz"

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Esnaf Destek Birimi eşliğinde Edremit Küçük Organize Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Arslan

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Esnaf Destek Birimi eşliğinde Edremit Küçük Organize Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 2 gün boyunca Kuruçay Mevkii'nde faaliyet gösteren Edremit Küçük Organize Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Yeni kurulan Edremit Belediyesi Esnaf Destek Birimi'yle ilgili vatandaşlara bilgi vererek esnafın şikayet ve taleplerini tespit etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Arslan, yeni kurdukları Esnaf Destek Birimi sayesinde esnaflarla koordineli olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ve yeni kurulan birim aracılığıyla ilçe esnafına destek olacaklarını ifade etti. Arslan sözlerine şu şekilde devam etti: "Vatandaşlarımıza sadece seçim döneminde değil, onların her zaman yanlarında olacağımızın sözünü vermiştik. Verdiğimiz sözü tutarak; vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinlemek için iş yerlerinde onları ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere gelmesini beklemeden, vatandaşlarımıza hizmet etmek ve yanlarında olmak amacıyla haftanın belirli günlerinde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızla belediyemizi birlikte yönetme yolunda önemli bir adım atmış olacağız" dedi. Ziyaret boyunca vatandaşların taleplerini not alan Arslan, tüm sanayi esnafına bol kazançlar ve hayırlı işler diledi. Esnaflar da Küçük Organize Sanayi Sitesi'ni seçim dışında ilk kez bir belediye başkanının ziyaret ettiğini belirterek ziyaret için Arslan'a teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Selman Hasan Arslan, Edremit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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