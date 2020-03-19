Başkan Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Arslan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Başkan Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi

6 saat önce

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirerek, "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs...

Başkan Arslan,

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirerek, "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele toplantısı sonrası "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamıştı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan da, Erdoğan'ın bu açıklamalarını değerlendirdi. "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır" diyen Arslan, "KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır. Açıklanan pakete bakıldığı zaman, virüsün etkilerinin 2-3 ayda geride bırakılacağı öngörülmüş gibi bir algı oluşuyor. Eğer virüsün etkisinin aynı şiddette devamı olursa, firmaların nakit akışına yapılacak desteklerin devam edeceğini ve bu süreçten etkilenen başta kültür sanat olmak üzere, hizmet sektörü ve bu alanlarda faaliyette bulunan işletmelerle, sanatçıların, işsiz kalan kişilerin ve zanaatkarların da destekleneceği bir paketi de ileri ki günlerde görmek isteriz. Destek topyekun tüm sektörleri kapsamalıdır. Zira virüsün sosyo ekonomik etkileri tüm ülkeyi sarmaktadır. Dünyayı derinden sarsan ve olağanüstü günlerin yaşandığı şu dönemde herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır. Bu kapsamda devletin aldığı tedbirler toplumsal huzur ve iş dünyası için büyük önem taşımakta. İş dünyası olarak bizlere düşen işçilerimize sahip çıkmak, üretime devam etmektir" dedi. - İZMİR

Genç, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu         
15:01
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]