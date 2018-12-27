Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan Engelliler Yapılacak Atamalarla Mutlu Olduklarını Söyledi

Başkan Arslan Engelliler Yapılacak Atamalarla Mutlu Olduklarını Söyledi

1 saat önce

Anadolu Sakatlar Derneği Adıyaman'ın Besni ilçesi Şube Başkanı Ömer Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 bin 504 engellinin atamasının yapılacağı yönündeki açıklamasının engellileri mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Arslan Engelliler Yapılacak Atamalarla Mutlu Olduklarını Söyledi, System.String[]
Anadolu Sakatlar Derneği Adıyaman'ın Besni ilçesi Şube Başkanı Ömer Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 bin 504 engellinin atamasının yapılacağı yönündeki açıklamasının engellileri mutlu ettiğini söyledi.

500 engelli öğretmenin de Milli Eğitim Bakanlığına atamasının yapılacağını söyleyen Arslan, "Son yıllarda engelli kesimle ilgili devletimiz tarafından sosyal ve ekonomik anlamında çok ciddi uygulamalar hayata geçirilmiştir. Böylelikle engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabildiğini ve topluma ne tür güzellikler katabildikleri daha iyi anlaşılmıştır" dedi.

Engellilere imkan ve fırsat tanındığında spor, sanat, siyaset ve iş dünyasında başarılı olunabileceğini kanıtlayan birçok engelli bulunduğunu belirten Başkan Arslan, "Engellilere yetenek ve becerilerine göre çalışabilecekleri iş alanları sunmak, engellilerin sosyal haklardan yararlanmasını sağlamak, çağdaş ve sosyal bir devlet olmanın gerekliliğidir. Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatında yer almalarını sağlamak, onlara yardımcı olmanın en akılcı yoludur. Balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek ifadesi doğrultusunda sosyal yardımlardan ziyade, istihdam sağlayarak kendi başlarına ayakta durmalarını sağlamak çok daha doğru olur. Biz engelli kardeşlerimizi kamuda doktor, savcı veya kaymakam, hatta bakan olarak görmek istiyoruz. Atılan bu adımlar sayesinde kamuda ve özel sektörde engelli istihdamında ciddi ilerlemeler sağlandı.

Engelli kardeşlerimizden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen ve bu konunun bir fiil takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm ilgili bakanlıklarımıza teşekkür ediyor, bu düzenlemenin de engelli kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:21 Kaynak: İHA

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