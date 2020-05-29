Başkan Arslan: İstanbul'un fethinin arkasında Kaz Dağları Köknarı var - Son Dakika

Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, mesajında, 567 yıl önce İstanbul'un Fethi'nde, Kaz Dağı köknarı ile ağacı işleyen Tahtacı Türkmenleri'nin önemine vurgu yaptı. Başkan Arslan, "İstanbul'da karatan yürütülen gemilerde ve özellikle Haliç'e inmelerini sağlayan kızaklarda özel bir ağaç aranmıştır. Suya dayanıklı, sağlam ve işlemesi kolay olduğu için bölgemizin köknarı seçilmiştir. Dünyada bir çağın açılıp, bir çağın kapanmasında Kaz Dağı Köknarı'nın özel bir yeri vardır. Bölgemizin Tahtacı Türkmenleri de o zamanlarda, Fatih tarafından, Toroslar'dan Kaz Dağları'na getirtilmiştir. Tahtacı Türkmenleri, İstanbul'un fethi için Kaz Dağları'ndan ağaç temin etmiştir" diye konuştu.Başkan Arslan, Kaz Dağları'nda 32 endemik bitki türünden biri olan Kaz Dağı Köknarı'nın ve Kaz Dağları'nı korumanın tarihsel bir görev olduğunu kaydetti. Arslan, "Fatih, İstanbul ile birlikte gönülleri de fethetmiştir. Fetih sonrası gösterilen hoşgörü, adalet ve eşitlik ilkeleri Edremit'te yönetim anlayışımızın da dayanağıdır. Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere fethin askerlerini saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

- Edremitbalıkesir