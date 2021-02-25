Başkan Arslan "Kentimize büyük değer katacak" - Son Dakika

Başkan Arslan "Kentimize büyük değer katacak"

25.02.2021 15:12
Başkan Arslan

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde yaptığı meydan düzenlemesi kapsamında cadde ve sokakların çehresi değişiyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde yaptığı meydan düzenlemesi kapsamında cadde ve sokakların çehresi değişiyor.

Edremit Belediyesi'nin kent vizyonu anlamında önemli projelerinden olan Altınoluk Mahallesi meydan düzenlemesi ve bisiklet yolu projesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla hızla devam ediyor.

Edremit'in turizm ve cazibe merkezi, yaz nüfusu 400 bine yükselen Altınoluk'taki bu değişimin gerekli olduğunu belirten Başkan Selman Hasan Arslan, "Bizim hedefimiz Altınoluk'a yakışır bir kent meydanı. Caddelerinde, sokaklarında yaptığımız çevreci ve yenilikçi atılımlarla hem Edremitliye hak ettiğini vermek hem de yerli, yabancı turistler için gözbebeği niteliğinde bir yer haline getirmek. Pandemiyi fırsat bilerek sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunda bu günleri atlatacağımız inancıyla, insanlarımızın rahatça gezeceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Şahinderesi'nin denizle buluştuğu noktadan Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nı içine alıp devam edecek çalışmamız bölgeye büyük değer katacak" diye konuştu.

Mevcut projede Altınoluk İskele Mahallesi Atatürk Caddesi, Barbaros Caddesi ve bağlı 12 sokakta 22 bin metrekare begonit beton parke taş kaplaması, 10 bin metrekare begonit kaldırım yapılıyor. Yol çalışmaları trafik akışını rahat sağlaması için hazırlanırken, 150 aydınlatma direği için elektrik altyapısı ve cep otopark düzenlemeleri de beraberinde tamamlanıyor. Yolun orta kesiminde dikilen 30 palmiye ağacının yanı sıra, çevre peyzaj düzenlemeleri de ekipler tarafından kısa sürede bitirilecek. Bisikletler için 350 metre bisiklet yolu da vatandaşın hizmetine sunulacak. - BALIKESİR

Başkan Arslan Kentimize büyük değer katacak
Başkan Arslan Kentimize büyük değer katacak
Başkan Arslan Kentimize büyük değer katacak
Başkan Arslan Kentimize büyük değer katacak
Başkan Arslan Kentimize büyük değer katacak
Başkan Arslan Kentimize büyük değer katacak
Başkan Arslan Kentimize büyük değer katacak

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Bisiklet, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arslan 'Kentimize büyük değer katacak' - Son Dakika


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