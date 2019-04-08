Başkan Arslan'ndan "Vatandaşın İşini Hemen Yapın" Talimatı
2 saat önce
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilk mesai gününde personeli birimlerinde ziyaret ederek başladı.
Balıkesir
'in Edremit
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
, ilk mesai gününde personeli birimlerinde ziyaret ederek başladı. Personele vatandaşların en iyi şekilde ağırlanmasını, işlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması talimatını verdi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan
, seçimlerde sık sık vurguladığı "Belediye ile vatandaşı barıştıracağız" söylemini uygulamaya geçirmek için ilk adımı attı. Cuma günü devir teslimle görevine başlayan Başkan Arslan, ilk mesai gününde merkez hizmet binasında görev yapan personeli birimlerinde ziyaret ederek başladı. Personele yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını dileyen Başkan Hasan Arslan, özellikle vatandaşların en iyi şekilde ağırlanmasını işlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması talimatını verdi. Arslan, "Belediyenin gerçek sahibi vatandaşlarımızdır. Bizler onların verdiği yetki ile görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Belediyeye geldiklerinde en iyi şekilde ağırlanması, belediyemizde ki iş ve işlemlerinin hiç bir gerekçeye maruz bırakılmadan hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:49 Kaynak: İHA
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