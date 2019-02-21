Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Başkan Arslan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

40 dakika önce

Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, Belediyeye ait kız ve erkek yurtlarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Arslan Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, Belediyeye ait kız ve erkek yurtlarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Taşköprü Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Arslan, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Öğrencilerden Hande Nur Çelik'in doğum günü olduğunu öğrenen Arslan, doğum gününü kutladığı Çelik ile pasta kesti.

Ardından erkek öğrenci yurdunu ziyaret eden Arslan, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Arslan, yaptığı konuşmada, öğrencileri ilçede en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

AK Parti, Taşköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak

Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:18:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]