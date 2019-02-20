Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan Sarımsak Pazarını Ziyaret Etti

Başkan Arslan Sarımsak Pazarını Ziyaret Etti

52 dakika önce

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe merkezinde kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti.

Başkan Arslan Sarımsak Pazarını Ziyaret Etti, System.String[]
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe merkezinde kurulan sarımsak pazarını ziyaret etti.

Arslan, sarımsak üreticileriyle bir araya gelerek Taşköprü sarımsağının dünyaca önemli olduğunu söyledi.

Sarımsağın başkentinin Taşköprü olduğunu belirten Arslan, sarımsağa tüm Taşköprülülerin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Sarımsak üreticileri ise Taşköprü sarımsağının tanıtımında ve coğrafi işaret alınması sürecinde verdiği destek dolayısıyla Arslan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Hüseyin Arslan, Taşköprü, Güncel
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