Başkan Arslan, Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Projesi Konya Eğitimi'ne katıldı - Son Dakika

Başkan Arslan, Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Projesi Konya Eğitimi'ne katıldı

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 21 Eylül 2020 tarihinde, HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından beşincisi Konya'da gerçekleştirilen Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı'na katıldı.

Başkan Arslan, Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Projesi Konya Eğitimi'ne katıldı, System.String[]

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 21 Eylül 2020 tarihinde, HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından beşincisi Konya'da gerçekleştirilen Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı'na katıldı.

Programa, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Konya İl Başkanı Vakit Sır, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ İdari İşler Müdürü Recep Bişkin, Proje Uzmanları Fadime Can, Mehmet İhsan Bakar, HAK-İŞ MEYEB İktisadi İşletme Müdürü Rıdvan Günay, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın komitesi başkanları, üyeleri ve şube başkanları katıldı. Program, katılımcıların ateş ölçümleri yapılarak korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeler dikkate alınarak hazırlanmış salonda gerçekleştirildi. Genel Başkan Mahmut Arslan yaptığı konuşmada dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili her bireye sorumluluk düştüğünü hatırlatarak, "Konya'da bu güzel programda sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Zor bir süreci birlikte yaşıyoruz, birlikte aşmaya çalışıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak dönemde faaliyetlerimizi salgınla mücadeleyi dikkate alarak yeniden planladık. Türkiye'de bütün etkinliklerimizi 1 Mayıs başta olmak üzere, ertelemeden vazgeçmeden sürdürüyoruz. Bu projemiz de böyle bir fedakarlığın ürünü" dedi.

"Bu mücadeleyi birlikte başaracağız"

Projenin son programının Konya'da düzenlendiğini belirten Arslan, "Şartlar ne olursa olsun kadın konusunda HAK-İŞ, sorumluluklarını yerine getirmekte hiçbir engel tanımamaktadır. Sizlerin burada olmanız, bu projenin hayata geçirilmiş olması ve burada hedeflediğimiz Sendikacı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi hedefimizi şartlar ne olursa olsun gerçekleştirme konusunda kararlıyız. Bu mücadelemizde kadınlarımızın yanında erkeklerimiz de bu mücadeleye dahil oldular. Bu mücadeleyi birlikte başaracağız. Bizlerin kendi medeniyet dünyamızı, kültürümüzü, inançlarımızı, değerlerimizi yüreğimizde, kalbimizde, içimizde yaşayacağız. İnanacağız, yaşayacağız ve kadın erkek hep birlikte bugün var olan, geçmişte var olan, gelecekte de var olacak olan sorunlara çözümler bulacağız. Hangi coğrafyaya, hangi ülkeye, hangi inanç topluluğuna gidersek gidelim ve kadınlarımızın sorunları var. O zaman bu sorunlara kayıtsız kalmamak adına bizlerin de bir şeyler yapması gerekiyor. Sadece konuşarak, eleştirerek, şikayet ederek bir yerlere gidemeyiz. Yola çıkarken bir şeyler yapmak adına yola çıkmalıyız" diye konuştu.

"Zor koşullar altında projelerimizi sürdürüyoruz"

Hak-iş Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner de, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın liderliğinde yapılan tüm çalışmalarda; sendikal hayata özgün bir HAK-İŞ değeri kattıklarını, HAK-İŞ duruşunu ve tavrını en net şekilde ortaya koyduklarını ifade etti. Güner, "Hem dünyanın hem de ülkemizin içinden geçtiği bu zor koşullar altında proje ve eğitim faaliyetlerini hayata geçirmek, sahada sizlerle bir araya gelmek HAK-İŞ'imizin, yönetim kurulumuzun bize verdiği desteğin en önemli göstergesidir. Genel Başkanımızın da söylediği gibi "HAK-İŞ'in emek mücadelesi; medeniyet inşasına yüzyılımıza özgü bir alın teri katkısı, fedakarlığı ve sorumluluğudur. Konfederasyonumuz her alandaki başarısını kadın ve gençlik çalışmalarına da yansıtmış, bu alanlarda hiçbir sivil toplum kuruluşunun yapamadığını yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hak-iş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise, "Konfederasyon çatısı altında yıllardır görev yapan bir kadın sendikacı olarak, birbirinden kıymetli sendikalı kadın ve erkek üyelerimizle bir arada bulunmak çok anlamlı ve özel. Bu birliktelikler HAK-İŞ' in sendikal bakış açısını ve birlikteliğini en iyi yansıtan örnekler. Biz HAK-İŞ olarak; yenilikçi, katılımcı, kendini geliştiren, sorgulayan ve çözüm üreten bir sendikacılık anlayışı yürüterek her çalışmamızda yeni bir iddia, yeni bir fikir ve yeni bir duruş ortaya koyuyoruz" dedi.

"Projenin Konya'da gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz"

HAK-İŞ Konya İl Başkanı Vakit Sır yaptığı konuşmada, "HAK-İŞ Konfederasyonumuz tarafından hayata geçirilen 'Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi' projemizde başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere Kadın Komitemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizli, Ankara, İstanbul, Rize ve son olarak da Konya'da gerçekleştirilen kadın emekçilerin kapasitesinin geliştirilmesinin, kadın emekçilerin takım kaptanı statüsüne yükselmelerini sağlayacak bu projeye önder olan, ön ayak olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim programının ilk gününde Duygusal Zekası Yüksek Liderlik, Stres ile Baş Etme ve Kriz Yönetimi, Sendikal Hayatta Sivil ve Sosyal Kadının Güçlendirilmesi, HAK-İŞ Yaklaşımıyla Temel Sendikacılık ve Örgütlenme Stratejileri, Belgeli İşgücünün ve Yeterliliklerinin Rolü ve Önemi konularında katılımcılara eğitimler verildi. - KONYA

Mahmut Arslan, Eylül, Konya, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arslan, Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Projesi Konya Eğitimi'ne katıldı - Son Dakika

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