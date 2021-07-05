Başkan Arslan, sorunları dinliyor - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sorunları yerinde tespit etmek ve ihtiyaçlara hızlı çözümler üretilmek için esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Güne her gün başka bir mahallede başlayan Başkan Arslan, vatandaşların sorun ve önerilerini dinliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlaması ile mahalle ve esnaf ziyaretlerine hız verdi. Mesaiye her sabah başka bir mahallede vatandaşlarla buluşarak başlayan Başkan Arslan, sorunların yerinde tespiti ve acil ihtiyaçların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için ilgili birimlere hemen talimat veriyor. Başkan Arslan, 160 bin Edremitli'ye karşı olan sorumluluğumuz ile esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyorum. Pandemi nedeniyle mecburen uzak kaldığımız hemşehrilerimle bir araya geliyor hem sohbet ediyoruz hem de sorunları yerinde tespit ediyoruz. Öneri ve şikayetleri dinleyip hemen çözüm yollarına gidiyoruz. Acil ihtiyaçları hemen gideriyoruz. Taleplere göre programımıza alıyoruz. Mutlu ve huzurlu bir Edremit için çalışmaya devam edeceğiz " dedi. - BALIKESİR