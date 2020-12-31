Başkan Arslan: "Temiz bir Edremit vaadimizi gerçekleştiriyoruz" - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kendi özkaynakları ile 9 yeni çöp kamyonu aldı. Başkan Selman Hasan Arslan, araç kiralamaya son vereceklerini belirterek, "Temizlik hizmetlerini kendi araç ve personelimiz ile daha kaliteli ve ekonomik bir şekilde yerine getireceğiz. Sağladığımız tasarruflar halkımıza yatırım olarak geri dönecek" dedi.

Edremit Belediyesi öz kaynakları ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere alınan yeni araçlar Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına ve Edremitlilere tanıtıldı. Tanıtıma Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar, Temizlik İşleri Genel Koordinatörü Ali İrfan Acaroğulları katıldı.

Yeni araçlarla ilgili bilgi veren Başkan Arslan "Kentimize en iyi hizmeti verme noktasında sürekli çalışıyoruz. Yeni araçlarla, daha teknolojik araçlarla daha etkin, temiz bir Edremit yaratma çabamız sürüyor. Tabi ki Edremit temiz olmayı hak ediyor ama temiz olurken Edremit'te kamu kaynaklarımızı da israf etmememiz gerekiyor. Tamamen kendi araçlarımızla, kendi personelimizle, kendi imkanlarımızla Edremitli ekonomik anlamda çok daha kaliteli, çok daha nitelikli bir temizlik görecek diye düşünüyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bize güvendiler. Biz onlara söz verdik, sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. İnşallah 2022'de araç filomuzu tamamlamış olarak Edremit halkına daha nitelikli, daha kaliteli "Temiz Bir Edremit" vaadimizi de tamamıyla gerçekleştirmiş olacağız. Kim ne derse desin; bütün dedikodulara, bütün karalamalara, bütün iftiralara karşı biz Edremit halkımızın bir kuruşunu kimseye yedirmedik, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Akçay Belediyemizden bize geçen iki adet atıl durumdaki çöp kamyonunun, birisini yerinde yıkama ve dezenfekte aracı diğerini ise arazöz şeklinde dönüştürerek tekrar hizmete kazandırdık. Aynı zamanda belediyemiz öz kaynakları ile 7 adet 8 metreküp, 2 adet 13 metreküp çöp kamyonu alarak hakediş miktarlarını düşürüp belediyemizin tasarruf etmesini sağladık. Edremit'imize hayırlı olsun." dedi. - BALIKESİR