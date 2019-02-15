Son Dakika Haberleri: Başkan Arslan Umre Yolcularını Uğurladı

Başkan Arslan Umre Yolcularını Uğurladı

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşları uğurladı.

Başkan Arslan Umre Yolcularını Uğurladı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşları uğurladı.

İlçe Çarşı Camisi önünde umreye gidecek olan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sadettin Arslan, "Kutsal yolculuğunu yapmak üzere toplanan vatandaşlarımızı uğurlamaya geldik. Allah bu görevi herkese nasip etsin, çok güzel bir duygu. Hayırlısıyla gidip gelmenizi temenni ediyorum. Tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Bayramiç, Çanakkale, Sadettin Arslan, Güncel
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