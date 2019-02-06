Başkan Arslan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Taşköprü Belediye Başkanı ve AK Parti Taşköprü Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Taşköprü
Belediye Başkanı ve AK Parti Taşköprü Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan
, vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Arslan, vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.
Vatandaşlara ve esnaflara gösterdikleri teveccühten ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Arslan, ilçenin en büyük sıkıntısı durumundaki işsizliğin önüne geçmek için Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi
'nin alt yapı çalışmasının hızla tamamlanmasının ardından hizmete açılıp fabrika bacalarının yeniden ilçede tüteceğini söyledi.
Başkan Arslan, ayrıca Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nin son aşamaya geldiğini ve buranın tamamlanmasıyla birlikte Taşköprü'nün 50 yıllık doğal kaynaklı içme suyuna kavuşacağını kaydetti. - KASTAMONU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:02 Kaynak: İHA
Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi
AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi
Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali