Başkan Arslanca 2018'i Değerlendirdi

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, 2018'de yaptıkları hizmetleri değerlendirdi.

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, 2018'de yaptıkları hizmetleri değerlendirdi.



4 yıllık hizmet süresi boyunca AK Parti'ye yakışır belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Arslanca, Çüngüş için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi. Hizmet atağına başladıklarını anlatan Arslanca, ilçe genelinde bugüne kadar 170 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini, sadece 2018 yılı içerisinde YİKOP tarafından 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini kaydetti.



Arslanca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Çüngüş'teki Albayrak grup köy yoluna 35 kilometre, İbikkaya grup köy yoluna 13 kilometre, Türkmen grup köy yoluna 11 kilometre, Norşin grup köy yoluna 5 kilometre asfalt yol yapıldığını belirterek, toplamda 64 kilometre birinci kat asfalt yol yapıldığını anlattı. Çüngüş'ün hizmete ihtiyacı olduğunu dile getiren Arslanca, göreve başladığı günden itibaren Çüngüş için hizmet seferberliği başlattıklarını, ilçeye mağara önü mevkiinde park, 10 yataklı Devlet Hastanesi, Belediye Konukevi ve tüm köylere taziye evi yaptıklarını söyledi.



İlçe merkezindeki Jandarma Bölük Komutanlığı binasının tam teşekküllü olmamasından dolayı ilçeye modern bina yapılması yönünde çalışma başlattıklarını anımsatan Arslanca, inşaatın sürdüğünü, ayrıca 24 derslikli Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi Okulu inşaatının tamamlanarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır hale getirileceğini söyledi. Hizmet süresi boyunca ilçenin kuruluşundan beri yapılmayan hizmetleri yaptıklarını vurgulayan Arslanca, "2014 yılında göreve başladığım andan itibaren Çüngüş halkının mutluluğu ve refahı için AK Parti'ye yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettik. Amacımız Çüngüş'ün hak ettiği noktaya gelmesini sağlamak" dedi.



Seçildiği gün ilçede otel olmadığı için belediye binasının bir bölümünü pansiyona çevirdiğini aktaran Arslanca, "10 yataklı pansiyon yaptık. Akabinde bayan lokali yaptık. Özellikle öksüz ve yetimleri tespitini yapmak için belediye personelini görevlendirdim. Vakıftan da ayrı bir liste aldım. Her ay sonunda gerek gıda paketi olsun gerek giyim yardımı olsun her türlü onların yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"İnsanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz"



Diğer belediyelerden farklı bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Arslanca, "Her Ramazan ayında Türkiye'de belediyelerin yüzde 90'ı çok farklı formüller uyguluyorlar. Ben çok farklı bir formül uyguluyorum. Ramazan ayında her belediye belli bir yerde yemek çadırlarını kurup çadırlarda iftar yemeği verir. Ben tam aksini yapıyorum. Ramazan ayının birinci günü ve son günü hariç 28 gün boyunca ilçede yemek yemiyorum. Her gün kırsaldaki farklı mahallelerimize iftar yemeğini götürüp orada vatandaşlarla birlikte iftarımızı açıyoruz. Mesele sadece vatandaşlar yemek yemek değil. En azından belediye başkanlarının kendilerini unutmadığını göstermek istedim. Devasa projelere imza atsanız bile bu zevki alamıyorsunuz. O tadı karşıya veremiyorsunuz. Önceki yıllarda insanlara tepeden bakmalar, ötekileştirmeler vardı. En azından bu algıyı yıktık. Buna çok dikkat ediyorum. İnsanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Hizmet bir siyasetçinin asli görevidir ama gönül almak bambaşka bir şeydir. Hizmet zaten bizim işimiz" ifadelerinde bulundu.



"AK Parti'ye yakışır belediyecilik yapmaya çalıştık"



AK Parti'ye yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Arslanca, şunları kaydetti:



"İlçede çocukların sallanabileceği iki zincir bile yoktu. Dönemin bakan ve milletvekilleri ile istişare ettik. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki sağ olsun ilçemize 2 milyon TL hibe para aktardı. Bunun 1 milyonunu sosyal tesise, 1 milyonunu diğer alt yapılar için kullandık. Hizmet sürem içerisinde AK Parti hükümetinden çok güzel destekler aldık. Hastanemiz yılan hikayesine dönmüştü. İlçemiz 10 yataklı bir devlet hastanesine kavuştu. 24 derslikli lise binamız da yapıldı. Çüngüş halkı hak ettiği noktada değil. Hak ettiği noktaya gelmesi için bu önümüzdeki süreçte de adayım. Partim ve halkımız da teveccüh gösterirse benim ileri süreçteki projelerimi de inşallah gerçekleştiririm. Çüngüş ilçesinin ileriye dönük kalkınması için, refah düzeyinin yükselmesi için mutlaka bir çıkış olması gerekiyor. Bununla ilgili Çüngüş-Pötürge arası yol projemiz. Buradan Malatya'ya gitmek için 255 kilometre mesafe kat etmek gerekiyor iken bahsettiğimiz yol projesi gerçekleşirse yol 155 kilometreye düşüyor. Arada korkunç bir fark var. Bu Doğu ve Güneydoğu'yu bağlayan bir proje demektir. İnşallah bunu da önümüzdeki süreçte başaracağıma inanıyorum." - DİYARBAKIR

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