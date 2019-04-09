Başkan Aşgın, Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu
2 saat önce
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediye meclis üyeleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Çorum
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın
, belediye meclis üyeleriyle Atatürk
Anıtı'na çelenk bıraktı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti
'den Çorum Belediye Başkanı seçilen Aşgın, yeni dönemin ilk meclis toplantısı öncesinde Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende Aşgın ve belediye meclis üyeleri, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Aşgın ve beraberindeki meclis üyeleri, törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:43 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!
Bebeği Apartman Boşluğuna Atan Liseli Anneye Müebbet İstemi
Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı
Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti