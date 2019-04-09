Başkan Aşgın, Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu
2 saat önce
- Törene katılanlardan görüntü Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Başkan Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ÇORUM- Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediye meclis üyeleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
- Törene katılanlardan görüntü
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Başkan Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
ÇORUM- Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediye meclis üyeleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilen Aşgın, yeni dönemin ilk meclis toplantısı öncesinde Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende Aşgın ve belediye meclis üyeleri, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Aşgın ve beraberindeki meclis üyeleri, törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:58 Kaynak: AA
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