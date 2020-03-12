Başkan Aşgın'dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Erhan Akar ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu ve Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Aşgın, merkez ilçe teşkilatının seçim çalışmalarında canla başla çalıştığını ve önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.



31 Martta yapılan yerel seçimlerde Çorum'daki başarıda merkez ilçeyle beraber hareket etmelerinin çok büyük payı olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, "Etrafımızdaki illere bakın, eğer merkez ilçe iyiyse ve uyum içerisinde çalışıyorlarsa AK Partimiz oradan güçlü bir şekilde çıkmış. Merkez ilçe yeteri kadar aktif değilse ya da o uyumu yakalayamamışlarsa bu yerel seçimleri olumsuz etkilemiştir." dedi.



Teşkilatta daha önce görev alan ve hizmet eden herkese teşekkür eden Aşgın, "Merkez İlçe her daim bizim gören gözümüz, duyan kulağımız oldu. Bundan sonra da bu ilişkinin giderek güçleneceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında kimse şahsi bir husumetini göz önüne alarak davranamaz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Bu kutlu davaya hep birlikte hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da, belediye ile uyum içerisinde çalıştıklarında belediye açısından da teşkilat açısından da başarının arttığını belirterek, "Arkadaşlarımızın hepsi alanlarında başarılı arkadaşlar. Birlikte de güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM