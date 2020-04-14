Başkan Aşgın'dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aşgın'dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Başkan Aşgın'dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı

6 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirterek "Bu zor günleri birlikte atlatacağız." dedi.

Başkan Aşgın'dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirterek "Bu zor günleri birlikte atlatacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Çorum halkının kayıtsız kalmadığını belirten Başkan Aşgın, maddi durumu yerinde olan hayırsever işadamı, esnaf, sanayici ve kamu personeline çağrıda bulunarak kampanyaya daha fazla destek olunması gerektiğini ifade etti. Bu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma en çok ihtiyaç duyduğumuz kavramlar. Biz Türk Milleti olarak çok zor günleri el ele vererek atlattık. Allah'ın izniyle koronavirüs illetini de birlikte yeneceğiz" dedi.


Çorumlu hayırsever esnaf, işadamları ve kamu çalışanlarını Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermeye davet eden Başkan Aşgın, "Nakit olarak yapacağınız yardımlarınızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli Dayanışma Kampanyasına, ayni olarak yapacağınız yardımlarınızı ise belediyemiz gıda bankası kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz." diye konuştu.


Gıda bankasına ayni yardım yapmak isteyenler 0 364 3330405 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi alabileceklerini ifade eden Başkan Aşgın, Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermek isteyenlerin ise T.C. Ziraat BankasıAnkara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21, T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45, Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04, Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi -IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01 ve Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30 numaralı hesaplara nakit para yatırabileceklerini söyledi.


'Belediye personeline SMS'li çağrı'


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi personelini de kampanyaya davet etti.


İşçi ve memur tüm personele yönelik attığı kısa mesaj ile nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, ayni yardımda bulunmak isteyenlerin de Çorum belediyesi gıda bankasına yardımlarını ulaştırabileceklerini belirten Başkan Aşgın mesajında "Kıymetli mesai arkadaşım, koronavirüs nedeniyle zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına nakdi yardımlarınızı, Belediyemiz Gıda Bankasına ise ayni yardımlarınızı yapabilirsiniz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Halil İbrahim Aşgın, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:43 Kaynak: İHA

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