Başkan Aşgın'dan Mütercimler'in sözlerine tepki - Son Dakika

Başkan Aşgın'dan Mütercimler'in sözlerine tepki

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eğitime Destek Platformu (EDEP) üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Aşgın'dan Mütercimler'in sözlerine tepki, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eğitime Destek Platformu (EDEP) üyeleriyle bir araya geldi. İmam Hatipliliğin bir duruş olduğunu ve Türkiye'nin de bu duruşa ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "O duruşu desteklemek için bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

EDEP Platformu sözcüsü Ayhan Boyraz ve platform üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediyenin eğitime yönelik çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Erol Mütercimler'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerini de şiddetle kınadığını ifade eden Aşgın, "İmam Hatipliler bu ülkeye iyilik dışında bir şey yapmadı. Erol Mütercimler ve onun zihniyetinde olanlar çok iyi bilsin ki FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine bulaşanlar İmam Hatip nesli değildir. Hukuk dışı yapılanmalara asla bu nesil bulaşmamıştır. Çünkü dini doğru yerden doğru şekilde öğrenmişlerdir. Yalan yanlış yollara asla sapmamıştır. İmam Hatip nesli, devletimizin en üst kademesi olan Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere çok sayıda vali, bakan, milletvekili, belediye başkanı, ilim adamı ile milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmenin onur ve şerefini yaşamaktadır. Bu bazılarında hazımsızlık yapsa da İmam Hatiplilerin bu onurlu yürüyüşü daha kararlı adımlarla ilanihaye devam edecektir. Ülkemizin geleceğini aydınlatan bu iyilik ve güzellik meşalesini söndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" şeklinde konuştu.

Erol Mütercimler gibilerine Allah'tan hidayet dilediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Erol Mütercimler'in söylediklerini kabul edebilmemiz mümkün değil. Tüm sözlerini kendisine iade ediyoruz. Bu tür zihniyetler hala var ve çok yaygın. Şu an sesini fazla çıkaramıyor ama fırsat kolluyorlar. İmam Hatip nesliyle ilgili dertleri hiç bitmeyecek. Üniversitelerdeki, kamu sektöründeki, İmam Hatip liseleriyle ilgili tüm kazanımlarımız hiç olma, inkıtaya uğrama tehdidi ile karşı karşıya. Bu nedenle birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da dava bilinci ve şuuru ile hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Erol Mütercimler, İmam Hatip, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Aşgın'dan Mütercimler'in sözlerine tepki - Son Dakika

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