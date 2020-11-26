Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi

26.11.2020 16:51
Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi. Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerinin yanında sanayisiyle de ön plana çıktığını ifade eden Başkan Aşgın, yaptıkları çalışmalar ve yapacakları projelerle ilgili sanayicilerle istişarelerde bulundu.

Seçim dönemi verdikleri sözlerle ilgili yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve projelerle ilgili önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum için hayallerimiz var. Bu hayallerle yolumuza çıktık. Şehrimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda her yaştan ve kesimden insanımıza yönelik projeler belirledik. Gençlik kamp merkezleri, Koçhisar ishale hattı, Çöplü Arastası iyileştirme projesi, sokak iyileştirmesi, İkiz Konaklar, Kale restorasyonu, güneş enerjisi santrali, çöp gazından elektrik üretimi gibi şehrimiz için çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. " dedi.

'Hedeflerine ulaşan bir belediye'

Belediye bütçesinin 2020 yılında fazla verdiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, üretimlerin sekteye uğradığı, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreçte belediye bütçesini çok güçlü bir bütçe haline getirdik." şeklinde konuştu.

2020 bütçesini yaparken pandemi sürecinin hesaba katılmadığını ve ekstra giderlerin hesaplanmamasına rağmen böyle güzel bir sonucun ortaya çıktığını belirten Başkan Aşgın, "Mesela asfalttan örnek vereyim; bu yıl asfalt sezonu içerisinde 100 bin ton asfaltı şehrimizin sokak ve caddeleriyle buluşturma hedefi koymuştuk. An itibariyle 97 bin ton asfaltın serimini gerçekleştirdik. Hava şartları müsade ederse bu yıl 120 bin ton kadar asfalt serimi gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Asfaltın ana malzemesi olan bitümün kışın kullanım alanlarının kısıtlı olması nedeniyle fiyatının yaklaşık 3'te bir oranında düştüğünü bu nedenle de kışın bitüm stoğu oluşturmak için 750 tonluk mevcut depoyu 1750 ton kapasiteye çıkaracaklarını hatırlatan Aşgın, "Şehrimizin cadde ve sokaklarında bozuk yol, satih bırakmamak için elimizi güçlendiriyoruz. Bunu yaparken de bitümü kışın daha uygun fiyata alıp depolayacak ve asfalt maliyetini de daha aşağı çekeceğiz." dedi.

Göreve gelir gelmez Çorum esnafına yönelik tüm borçları da ödediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Esnafımızın hizmet ve mal üretmek, çarkı döndürmek için buna ihtiyacı var. Esnaf çocuğu olmam hasebiyle bunu çok iyi bilirim" ifadelerini kullandı.

'OSB'de yol çalışması başlatacağız'

İş adamlarının Organize Sanayi Bölgesi için talep ettikleri yolu kısa süre içerisinde yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kendi ölçeğimizdeki komşu illerimizle mukayese edilemeyecek kadar ileri bir sanayimiz var. Sanayi deyince Çorum Sanayi sitemizle de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Oraya çok güzel bir sanayi kompleksi yaptık. Valimiz Mustafa Çiftçi ile görüştük ve inşallah yol çalışmalarını İl Özel İdaremizle birlikte yakın zamanda başlatacağız" diye konuştu.

Emta Makine'de yapılan toplantıya ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı ve çok sayıda işadamı katıldı. - ÇORUM

Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi
Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi
Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi
Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi

Halil İbrahim Aşgın, Organize, Çorum, Kale, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Aşgın, işadamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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