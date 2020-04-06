Başkan Aşgın pazar düzenlemelerini denetledi - Son Dakika

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği şehir merkezindeki semt pazarlarının sayısını haftada 3 güne indirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pazarlarda alınan tedbirleri yerinde inceledi.



Koronavirüs salgınıyla çok yönlü olarak mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği Buharaevler, Mimar Sinan ve Bahçelievler'de açılan semt pazarlarının pazartesi, Çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün açık olacağını kaydetti.



Semt pazarlarımızda halkımızın ve pazarcı esnafımızın menfaatine olacak yeni kararlar aldıklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Semt pazarlarımız Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün Buharaevler, Mimarsinan ve Bahçelievler mahallelerimizde açılacak. Ayrıca, pazarlara giriş çıkışlar tek noktadan güvenlik görevlileri ve zabıta kontrolünde yapılıyor. Pazarlarımızdaki esnaf sayısını 80'e indirdik, tezgah aralarını en az 3 metre olacak şekilde yeniden düzenledik. İçeriye aynı anda en fazla 160 vatandaşımız girecek şekilde bir sınırlama getirdik" dedi.



'Ücretsiz eldiven ve maske dağıtılacak'



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pazar yerlerinde Çorum Belediyesi'nin ücretsiz maske ve eldiven dağıttığını söyledi. Zabıta ekipleri ve güvenlik personelinin Pazarlara giriş çıkışlarda ateş ölçerlerle ateş kontrolü yaptığını da kaydeden Başkan Aşgın, "Yaptığımız çalışmalar koronavirüs tedbirleri kapsamında elbette çok önemli çalışmalar. Ancak, hükümetimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı bulunan yaş guruplarının evlerinde kalmaları, diğer vatandaşlarımızın da işlerini biran önce halledip evlerine dönmeleri bu illeti bir an önce yenmemiz için önem arz ediyor." şeklinde konuştu. - ÇORUM