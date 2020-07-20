Başkan Aşgın, Velipaşa Hanı'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Aşgın, Velipaşa Hanı'ndaki çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Velipaşa Hanını ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Velipaşa Hanını ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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Velipaşa Hanının 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Çorum için çok önemli bir kültürel varlık olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Velipaşa Hanı Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındıran çok güzel bir yapı. İnşallah bu içerisindeki mimari özelliklerini koruyarak güzel bir restorasyon çalışmasını hanımızda gerçekleştiriyoruz. 11 aylık bir süresi var. İnce işçilik gerektiriyor. İlmek ilmek dokunması gerekiyor, tarihin tekrar burada Velipaşa Hanında ihya edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da önümüzdeki yıl şehrin tarihi dokusuna katkı verecek şekilde tamamlanmış olacak. Velipaşa Hanını hem şehrimize gelen turistlerin hem de hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız." diye konuştu.


'Çorum'da tarih ve kültür tekrar ihya olacak'


Çorum'da az sayıdaki tarihi yapının restorasyonu konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirdeki tarih ve kültürün tekrar ihya olacağını belirtti.


Çorum kalesinde yaptıkları çalışmaların önemine de vurgu yapan Başkan Aşgın, "Çöplü arastasıyla ilgili çalışmalarımız da çok iyi bir noktaya geldi. Röleve planlarımız onaylanmış oldu ve çalışmalara artık başlıyoruz. Saat Kulesi civarında sokak sağlıklaştırma projemiz onay aşamasında. Bu projeler tamamlandığında şehrimizdeki tarih kültür tamamen ihya edilmiş olacak. Medeniyetimizin bize emanet olarak bıraktığı bu izleri yeniden canlandırmış olacağız. Bu anlamda bizim heyecan duyduğumuz bir an önce bitmesini beklediğimiz bir çalışmamız. Ne güzel oldu. Dünya'nın Merkezine yakıştı diyeceğimiz gerçekten muazzam bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Ben Velipaşa Hanımızın hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, hemşehrimilerimizi handaki çalışmalar bittiğinde bir kahve içmeye bekliyorum" dedi.


Ziyarette Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ile Etüd Proje Müdürü Köksal Çöldaş da hazır bulundu. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aşgın, Velipaşa Hanı'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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