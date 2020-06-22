Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu - Son Dakika

Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçimler öncesi Küçük Sanayi Sitesi esnafına verdiği sözü tuttu.

Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçimler öncesi Küçük Sanayi Sitesi esnafına verdiği sözü tuttu.


30 Mart yerel seçimleri öncesi Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 19. Cadde esnafı yaşadıkları yol sorunu gündeme getirmişti. Aşgın'da esnaflara belediye başkanı seçildiği taktir de yaşanan alt yapı sorunun çözüme kavuşturulacağı sözünü vermişti. Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 19. Cadde'nin yollarının asfaltlanması ve tretuar yapımı için çalışma başlatıldı. Çalışmayla birlikte cadde asfalt ve tretuara kavuşurken, esnafta zaman zaman alt yapıdan kaynaklanan sorunlardan kurtuldu. KSS 19. Cadde esnafı bir program düzenleyerek Başkan Aşgın'a teşekkür ederek plaket verdi.


Belediye Başkanı aday adayı iken ilk ziyaretini kurum Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gerçekleştirdiğini anlatan Aşgın, "Henüz aday olup olmayacağım belli değildi. Orada bir söz vermiştim. Allah bize bu görevi nasip ederse bu güzel şehre esnafımızla beraber bu şehri istişare ederek yöneteceğiz demiştim. Yüce Allah bu görevi bize nasip etti bizde verdiğimiz sözde duruyoruz. Her anımızı, yaptığımız her işi istişare ile birlikte yapıyoruz. Tüm oda başkanlarına teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Bizde esnaflarımızla birlikte olmaya, yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.


"KSS özel bir bölge"


Küçük Sanayi Sitesi'nin birçok ildeki Organize Sanayi Bölgeleri gibi üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan özel bir bölge olduğunun altını çizen Aşgın, "Biz burayı özel bildik. Seçim sürecinde sanayi sitemizin tamamını gezdim. İlk işimiz yol sorunu çözmek olacak dedik. Bugün o sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Hava şartları bizi biraz engelledi. İyi niyetle bir hedef koyarsanız Allah yardımcınız olur. Esnafımıza bir tane bağlantı yolu yapma sözü vermiştik. Bir hedef koyduk milletvekillerimiz, teşkilatlarımızın desteğiyle 3 tane bağlantı yolu yaptık. 19. Caddemize 2 bin 500 ton sadece asfalt döktük. 100 bin ton stablize döktük. Burada önemli ve ciddi bir çalışma yaptık. Burada esnafa yakışan bir yatırımı gerçekleştirdik. Sonra Mimar Sinan caddesinde yeni bir giriş yolu yapıyoruz. Hastanemizin karşısında Galericiler sitesinin yanından bir bağlantı yolu daha yapıyoruz. Gözümüze bakarsanız yüreğimizdeki güzelliği bu şehre hizmetkar olmanın bakışını gözüme bakıp anlarsınız. Yaptığımız çalışmaların ardında vekillerimizin imza var onlara da teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.


Millete hizmet etmek için aşkla çalıştıklarını dile getiren Başkan Aşgın, konuşmasında şunları kaydetti;


"Aşkla çalışan insanlarda da hiçbir beklenti olmaz. Sevgi ile aşk arasındaki farkta budur. Sevgi karşılıklıdır. Ama aşk öyle değildir. Hiçbir karşılık beklemeden sever. Milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla sadece hakkın rızasını kazanmak için çalışıyoruz. Bu anlamda esnaflarımızın yaptığı jest bizim için çok önemli çok anlamlı. Bütün mesaimiz gönülleri fethetmek için çalışıyoruz. Milletimizin gönlünü fethettikçe daha mutlu oluyoruz, daha mesut oluyoruz aşk ile çalışmaya devam ediyoruz. Millete hizmet noktasında kendimizi durduramıyoruz. Bütün enerjimizi, şevkimizi, heyecanımızı bu aziz millete hizmetkar olmaya ayırdık. Milletimizin içerisinde esnaf kardeşlerimizin bizim için her zaman özel bir yeri olmuştur. Esnafın içerisinde büyüyen, yetişen bir kardeşinizim. Bu nedenle gönlümde her zaman esnafımıza her zaman pozitif bir ayrımcılık olmuştur olmaya da devam edecektir. Esnafımız her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Yaptığı hizmetlerden dolayı bütün esnaf gruplarına teşekkür ederim"


"Sağlıkta dünyada bir numarayız"


AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, esnaf olmanın hayatın içinden gelmek, milletle hemhal olmak olduğunu belirterek, esnafların yokluğu da, varlığı da bildiğini ve milletin halinden anladığını söyledi.


Esnafın sorunlarıyla iç içe olan, milletin dertleriyle hemhal olan kendilerine dahi sorunları yansıtmayarak çözüme kavuşturmayan bir belediye başkanına sahip olduklarını anlatan Ceylan, "Millet ne isterse onu yapacağız dedik. Partimizin kuruluş ilkelerinden birisi buydu. Milleti merkeze alarak millete rağmen hiçbir çalışmaya imza atmayacağız dedik. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ülkemiz hem dünya salgınla uğraşıyor. Bundan ders alacağımız çok şey var. Bu süreçte çok tedirgin olmayacağız. Ekonominin çarklarını döndüreceğiz ancak çokta rahat olmayacağız.


Kim ne derse desin sağlıkta dünyada bir numara olduğumuz görüldü. Sağlıkta en üst seviyde olduğumuz ortaya çıktı. Tüm sağlık çalışanlarıyla sağlıkta dünyada bir yıldız olduğumuzu herkese iptal ettik" şeklinde konuştu.


Programa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve esnaflar katıldı. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü         
19:33
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu         
19:33
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 00:14:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei