Son Dakika Haberleri: Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı

47 dakika önce

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan bayramı namazı sonrası üniversite öğrencileriyle evinde bir araya geldi.

Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı, System.String[]
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan bayramı namazı sonrası üniversite öğrencileriyle evinde bir araya geldi.

Erasmus programı kapsamında üniversite eğitimleri için Çorum'a gelen Togo, Irak ,Çad,Gineli öğrencilerle buluşan Başkan Halil İbharim Aşgın, Ramazan bayramlarını kutladığı yabancı öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Kocaman bir aile olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Bizleri farklı İslam ülkelerinden kardeşlerimizle bayram sabahında evimizde aynı sofrada buluşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbim tüm gönül coğrafyamıza ümmet şuurunda mutlu huzurlu bayramlar nasip etsin. Bayramınız mübarek olsun" dedi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÇORUM TIR devrildi, yol karpuz tarlasına döndü-TAMAMI Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]