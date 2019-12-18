Başkan Aşkın'dan üniversite öğrencilerine moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aşkın'dan üniversite öğrencilerine moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Aşkın'dan üniversite öğrencilerine moral ziyareti

6 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Ünivetsitesi'nde finallere hazırlanan öğrencilere hem çorba hem de moral desteği verdi.

Başkan Aşkın'dan üniversite öğrencilerine moral ziyareti, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Ünivetsitesi'nde finallere hazırlanan öğrencilere hem çorba hem de moral desteği verdi.


Hitit Üniversitesi'nde öğrenimlerini devam ettiren öğrencileri final heyecanı sararken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk öğrencilere sürpriz ziyaret ve ikramda bulundu. Gece geç saatlere kadar Meslek Yüksek Okulu içerisinde çalışmalarını sürdüren öğrencileri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ziyaret etti. Yoğun tempoda finallere hazırlanan öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.


Öğrencilere sınavlarda başarı dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hitit Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimize gecenin geç saatlerinde ziyarette bulunduk ve onlara moral vermek istedik. Okulu içerisinde bulunan kantin saat 22.30'dan sonra hizmet vermiyordu. Bizde finallere hazırlanan öğrencilerimize katkıda bulunmak istedik ve çorba ikramı başlattık. Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimiz burada belediyemiz tarafından sağlanan çorba imkanından faydalanabilecek. Çorba ikramını sadece 1 gece ile de sınırlı tutmadık. Rektörümüz Ali Osman Öztürk tarafından öğrencilerin ders çalışabilmesi için geceleri tahsis edilen kafeteryada sürekli çorba ikramında bulunacağız. Finallere hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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