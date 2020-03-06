Başkan Aşkın MYO'dan incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aşkın MYO'dan incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Aşkın MYO'dan incelemelerde bulundu

6 saat önce

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından MYO bahçesinde inşa edilen mescit ve basketbol sahasında incelemelerde bulundu.

Başkan Aşkın MYO'dan incelemelerde bulundu, System.String[]

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından MYO bahçesinde inşa edilen mescit ve basketbol sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, burada yaptığı incelemelerden sonra çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.


Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) yerleşkesi yanında bulunan mescit ve basketbol sahasının daha çok üniversite öğrencilerine hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, bu yönüyle de burada yaptıkları çalışmaları önemsediklerini vurguladı.


Başkan Aşgın, "Öğrenci kardeşlerimizin ve öğretim görevlilerinin ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bir mescit inşa ediyoruz. Mescidin çevre düzenlemesi ve sahanın eksiklerini tamamladık. Basketbol sahasını kullanıma açtık. Şimdi de kale direkleri eklenecek. Mescidin hizmete açılması için son rötuşları kaldı. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri en kısa sürede tamamlayacak ve mescidimizi de hizmete açacağız" dedi.


Mescit hakkında Etüt Proje Müdürü Köksal Çöldaş'tan bilgiler alan Başkan Aşgın, sahaya kale direği yapılması ve mescidin eksikliklerinin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, basketbol, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:43 Kaynak: İHA
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