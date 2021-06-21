Başkan Aslan: "Bu beladan kurtulmanın yegane yolu aşılanmaktır"

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, başlatılan aşılama seferberliğinin önemine değinerek, "Bu beladan kurtulmanın yegane yolu aşılanmaktır" dedi.

Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan mobil aşı ekipleri; organize sanayi bölgesi, sanayi sitesi ve tekstil kentin bulunduğu bölgelerde iş yoğunluğu nedeniyle hastanelere gidemeyen çalışanları aşılıyor. Van Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde de stant açan mobil sağlık ekipleri, gelen fabrika çalışanlarını tek tek aşıladı. Yürütülen aşılama seferberliğinin önemine değinen Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüs salgınının bütün sektörlerde ciddi hasarlara neden olduğunu belirtti. Hem işverenlerin hem de çalışanların dünyayı etkisi altına alan salgından olumsuz etkilendiğini ifade eden Aslan, "Bu beladan kurtulmanın yegane yolu aşılanmaktır. Eski hayatımıza dönmek, normal yaşamımızı sürdürebilmemiz için aşı yapmamız lazım. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız elbirliğiyle çok yoğun bir şekilde ülkemize aşı getirdi. Korona virüsle mücadelede şu anda dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz. Haziran ayıyla birlikte ciddi bir aşılama başladı. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağlık çalışanları da sanayi kuruluşlarımıza gelerek çalışanları aşıladı. İlk günden bu yana özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

İşçilerden Yusuf Katmir de, beklediği korona virüs aşısını yaptırdığını belirterek, "Aşı yaptırmak için mesaj bekliyorduk ama sağlıkçılar ayağımıza kadar geldi. Bu fırsatı bize sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN