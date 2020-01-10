Başkan Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, "Gazetecilik mesleği onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları, kutsal bir görev yürütmektedirler. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın yani gazetecilik kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar, haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplumda o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğüne kadar kutsalsa gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireyleyin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, Gazeteciler Günü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
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