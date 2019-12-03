Başkan Aslan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, "Engel bir eksiklik ya da aksaklık değildir, bir farklılıktır. Farklılıklar da her zaman zenginliktir. Bizler tüm bireyler, engelli kardeşlerimizin engellerini bir güzellik olarak görüp ona göre davranmalıyız. Engelli kardeşlerimizin engel durumlarını eksiklik görüp onları üzecek tavır ve davranışlardan kaçınmamız lazım. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin insani sorumluluğudur. Onların yaşamlarını rahat ve sıkıntısız sürdürebilmeleri için özellikle yerel yönetimlerin, kamunun, mekanları ve alanları düzenleyen tüm düzenleyicilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Engelli kardeşlerimizi doğru anlamak için hepimizin öncelikle antipati yapması gerekir. Sağlıklı her bireyin şunu net bir şekilde idrak etmesi gerekir, her an her bireyin bir engellilik durumuyla karşılaşması kesinlikle uzak bir ihtimal değildir. Sağlıklı bir birey olabiliriz, ama yarın bir engelimizin olamayacağını kimse garanti edemez. Her yaşam olasılığı biz insanoğlu içindir. Engelli kardeşlerimizi anlamak için sadece yılın bir gününe hapsetmek doğru bir davranış değildir. Onları her gün hatırlamak ve anlamak için bir farkındalık oluşturmamız gerekmektedir. Onlara eksikliklerini ve engellerini hissettirmeden onlarla beraber yaşamak, eğitim ve öğretim görmek ve birlikte iş görmek hepimizin insani ve İslami sorumluluğudur. Bu minvalde tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi. - VAN