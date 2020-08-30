Başkan Aslan'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı - Son Dakika

Başkan Aslan'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Türk İstiklal Harbi'nin dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi, yok edilmek ve vatanından kovulmak istenen bir halkın millet olmasında, ülkesini işgalcilerden elbirliği ile kurtarması, özgür ve bağımsız yaşama isteğinin tezahürüdür. 30 Ağustos 1922; bu ülkenin topraklarında 'Emperyalizmin Jandarması' olarak konuşlanan Yunan Ordusu'nun perişan olduğu büyük zaferin yaşandığı gündür. Mustafa Kemal'in liderliğinde, Anadolu halkı ile bütünleşen yurtsever insanlar, yiğitçe ve insanca mücadele ederek bu onursuzluğa son verdiler. 'Ya istiklal ya ölüm' şiarı ile harekete geçen Mustafa Kemal Atatürk ve vatansever Anadolu halkı, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırmıştı. Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu kapılarını bu halka açmış, 30 Ağustos Zaferi ise bu toprakların tapusunu bu aziz halka tescillemiştir. Aradan yüz yıl geçti ama hala batı emperyalizminin topraklarımıza ve haklarımıza yönelik saldırganlıkları bitmemiştir. Şu an Doğu Akdeniz'de yaşanan mücadele aynı şekilde bir bağımsızlık hak mücadelesidir. Kurtuluş mücadelesin de olduğu gibi bugünde karada, havada ve denizde halkımızın hak ve hukukunu korumak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Yunanistan'ın saldırgan ve hak tanımaz tavırlarına karşı Avrupa ve batının sessiz ve zımni desteği kabul edilebilir bir durum değildir. Ülke olarak Yunanistan'ın bu şımarıklıklarına hiçbir zaman kayıtsız kalmayacağız, haklı hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağız. Bütün dünyanın bunu bilmesini istiyoruz. Bağımsızlık mücadelesinin tüm şehit ve gazilerini, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Zafer Bayramı vesilesi ile ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, Zafer Bayramı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 08:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aslan'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı - Son Dakika

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