Başkan Aslan'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı - Son Dakika

Başkan Aslan'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

29.10.2020 09:26
Başkan Aslan'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Birinci Dünya Savaşı'nda başarı elde eden batılı güçler, Osmanlı topraklarına ve beldelerine yönelik büyük bir işgal hareketi başlattılar. Osmanlı Devletine ait toprakları harita üzerinde kendi aralarında bölüşen emperyal güçler, vakit geçirmeden işgal girişimlerine başladılar. Olayın vehametini hemen fark eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatansever askerler ve aydınlar, kendilerini bu vatana ait hisseden tüm kesimler, çeşitli platformlarda bir araya gelerek mili direniş ruhunun ilk taşlarını döşediler. Düzenlenen kongrelerle, tamimlerle milli birlik ve beraberlik ruhu, vatan ve millet bilinci aşılanarak işgalci güçlere karşı milli mücadeleyi fiilen başlattılar. Milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan vatansever Anadolu çocukları; genci yaşlısı, kadını ve çocuğuyla topyekün bir mücadeleyle işgalci güçleri geri püskürterek geldikleri yere geri gönderdiler. Yapılan Lozan Barış Antlaşması ile savaş fiilen bitmiş oldu. Vatansız, zillet altında yaşamayı her zaman kendisine zül gören Anadolu halkı, güçlü önderlikleri ile birlikte emperyalist güçleri def ettikten sonra sıra vatan topraklarının tahkimine geldi. Vatanı imar etmek, sahada ve masada güçlü kılmak için devletleşme sürecini başlattılar. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bundan sonra halkın hiçbir zümreye ve gruba bağlı kalmadan kendi özgür iradeleriyle kendilerini yönetmelerinin gerekliliğine inanıyorlardı. 1920'de TBMM ilan eden Mustafa Kemal ve arkadaşları, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için her alanda çalışmalar başlattılar. Ülkeyi hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine sokan Mustafa Kemal ve arkadaşları, halkın kendi kendisini yönetme ilkesinde hem fikir oldular. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti ile halk kendi kendini yönetme kabiliyetini sağlamış oldu. Bin türlü zorlukla, mücadele ile kurulan ülkeyi sonsuza dek yaşatmanın hesabını yapma zamanı gelmişti. Vatanına, milli ve manevi değerlerine, özgürlüğüne düşkün bu halk, Cumhuriyetin ilanı ile bundan sonrada geleceği hakkında kararları kendi kendileri vereceklerdi. 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' özdeyişi ile Gazi Mustafa Kemal, bizlere Cumhuriyeti emanet etmiştir. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - VAN

Başkan Aslan'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aslan'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı - Son Dakika

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