Son Dakika Haberleri: Başkan Aslan'dan 'Hayvanlarda Kış Bakımı' Uyarısı

Başkan Aslan'dan 'Hayvanlarda Kış Bakımı' Uyarısı

1 saat önce

Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, küçükbaş hayvanların kışlık bakımları konusunda üreticileri uyardı.

Başkan Aslan'dan 'Hayvanlarda Kış Bakımı' Uyarısı, System.String[]
Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, küçükbaş hayvanların kışlık bakımları konusunda üreticileri uyardı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, Van bölgesinin küçükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyleyerek, "Van bölgesindeki küçükbaş hayvanlar, kışın ahırlarda besleniyorlar. Hayvanların bakımlarına dikkat edilmediği zaman, verim düşüklülüğüne sebep verecek şekilde yavru atımı ve bazı hastalıklar görülebilmektedir. Bundan dolayı da üreticiler büyük ekonomik kayıp yaşıyorlar. Ahırda hayvanların bakımlarını yaparken dengesiz beslememek gerekir. Parazit ilaç uygulanması kadar ahırların havalandırması ve geniş olması da bu sorunu ortadan kaldıracaktır. İç ve dış parazit mücadelesi yapılması için üreticilerimizin bu aylarda daha dikkatli olmaları gerekir. Hayvanların beslenmeleri için vitamin ve mineral takviyeleri yapılmalıdır. Üreticilerimiz; Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve serbest veterinerlere danışarak ikazlara uydukları takdirde verim kaybı yaşanmayacaktır" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisinin Peşine Düştü

İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi! Artık Üniversitelerde Ders Veriyor Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:15:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aslan'dan 'Hayvanlarda Kış Bakımı' Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]