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Başkan Aslan'dan İl Müdürü Kemal Dokuz'a nezaket ziyareti

2 saat önce

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Başkan Aslan'dan İl Müdürü Kemal Dokuz'a nezaket ziyareti, System.String[]
Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya Kazısı Temsilcisi Kemal Çibuk, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'u makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20'nci yılı nedeniyle 2018'i Troya Yılı ilan etmesi ile birlikte bölgeye gelen turist sayısının 2018 yılında yarım milyonu aşkın ziyaretçi sayısının ardından 2019 yılında da bu sayısının arttırılmasının hedeflendiği konuşuldu. Çanakkale turizmiyle birlikte ülke turizmine de büyük katkı sunan ve sunmaya devam eden Troya Müzesi ve Troya ören yerinde Prof. Dr. Rüstem Aslan tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kemal Dokuz, kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'a teşekkürlerini iletti. - ÇANAKKALE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kemal Dokuz, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
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