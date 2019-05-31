Başkan Aslan'dan Kadir Gecesi mesajı
14 dakika önce
Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Van OSB
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:14 Kaynak: İHA
Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kadir Gecesi
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Kur'an-ın indiği gece olan Kadir Gecesi'nin Kur'an'da 'Bin aydan daha çok hayırlı' olduğu buyrulmuştur. O gece yüreklere selam, huzur, güvenlik, sulh, selamet, barış yağıyor. Bu geceyi samimiyetle ve huşu içerisinde eda edersek ve bu gecenin sevabını sadece Cenab-ı Allah'tan beklersek, Cenab-ı Allah bunun karşılığını katbekat ecir olarak kullarına verir. Bu gece karanlığın çöküşünden tan yerinin ağarmasına kadar rahmet ve mağfiret kapıları açıktır. Bizler, Rahman-ı Rahim'in kulları, sadece Allah'tan isteyelim ve ondan dileyelim. O kullarını geri çevirmez. Çünkü O bize şahdamarımızdan daha yakındır. Cenab-ı Allah bu geceyi layıkıyla yaşamamızı nasip etsin" dedi. - VAN
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