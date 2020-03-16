Başkan Aslan'dan korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aslan'dan korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına uyarı - Son Dakika

Başkan Aslan'dan korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına uyarı

6 saat önce

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına yönelik uyarılarda bulunarak, "Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen leş kargalarına fırsat vermemeliyiz" dedi.

Başkan Aslan'dan korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına uyarı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına yönelik uyarılarda bulunarak, "Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen leş kargalarına fırsat vermemeliyiz" dedi.


Açıklamalarda bulunan Memet Aslan, dünyanın son dönemlerde çok ciddi bir sınav verdiğini ve özellikle küresel krizlerde çare üretme konusunda çaresiz kaldığını söyledi. Aslan, "İnsani değerlerin sınandığı, açlığın sefaletin had safhalara ulaştığı, zulmün, tecridin başını alıp gittiği, adaletsizliğin ayyuka çıktığı tam bu dönemde bir virüsün türemesi ve bütün insanlığı tehdit eder boyutlara ulaşması ile modern dünya yeni bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Modernite, yüksek teknoloji, bilim dünyası, gelişmiş tıp bu virüse çare üretmekte yetersiz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın en gelişmiş devletleri bu hastalığa karşı ancak tavsiyelerden öteye gidememektedirler. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda başarılı bir performans sergilemektedir. Tüm bileşenleri ve halkı ile mükemmel bir uyumla virüse karşı etkin bir mücadele yürütülmektedir. Ülkenin gücü ve halkın büyüklüğü bu tür kriz ortamlarında ortaya çıkar. Şimdiye kadarki süreçte kanaatimizce devletin yetkili kurumları üstüne düşeni yapmışlar ve yapmaya çalışmaktadırlar. Bizlerde halk ve iş dünyası olarak kendimizin ve halkımızın sağlığını düşünerek ona göre hareket etmeliyiz. Panikten uzak halkı kaos ortamlarına sürüklemeden, sağduyulu bir şekilde gereken önlemleri almalıyız. Yapılan çalışmalara ve alınan önlemlere hem riayet etmeliyiz hem de uygulama safhasında katkı sunmalıyız. Özellikle iş dünyası olarak bu tür kriz ortamlarında insanlarımızın ihtiyaç duydukları temel gıda, temizlik ve hijyen malzemesi olsun kısacası halkımız ihtiyaç duyduğu tüm mal ve hizmetler konusunda gerekli hassasiyeti göstererek tedarik konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmamalıyız. Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen leş kargalarına fırsat vermemeliyiz. Puslu havayı bekleyen kurtlar çok olur. Bizler iş dünyası, halkımız ve devletimizle el ele vererek tuzakçılara, menfaatçi çetelere fırsat vermeden süreci sıhhatli bir şekilde yürütmeliyiz. Oto kontrol mekanizmasını kendi içimizde oluşturmalıyız. Haydi ya Allah, 'büyük ülke güçlü halk' sloganıyla bu küresel krizi fırsata çevirebiliriz" dedi. - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı         
14:31
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi         
12:46
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aslan'dan korona virüsü önlemler ve kriz fırsatçılarına uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]