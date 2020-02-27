Başkan Aslan'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Aslan'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Aslan'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Aslan yayımladığı mesajında, "İslam aleminde üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran rahmet ve bereket iklimine girmiş bulunmaktayız. Üç ayların ilki olan Recep ayında ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Günü oruç ibadeti ile geçirecek Müslümanların yanı sıra akşam namazının ardından camilerde Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Evlerinde Allah'a yakaracak olan binlerce Müslüman mübarek üç ayların başlamasının ardından dua ve isteklerini yüce yaratıcıdan isteyecek. Regaip Kandilinde birbirinde uzakta olan sevdiklerinde uzakta olan Müslümanlar birbirlerine gönderecekleri Kandil mesajları ile bu geceyi biraz daha anlamlı kılacaktır. Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Bu gece Regaip Kandili dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Affın, marifetin ve bağışlanmanın sınırsız olduğu bu gecenin hatırına ilimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın afetlerden, salgın hastalıklardan korunması dileğiyle Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması diler. geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun" ifadelerine yer verdi - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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