Başkan Aslan'dan 'Yeni Yasama Yılı' açıklaması

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, yeni yasama yılının açılması nedeniyle bir açıklama yayımladı.



Milli iradenin tezahür ettiği millet meclisinin yasama yılına bugün başladığını belirten Memet Aslan, "Milletin tercihi sonucu parlamenter seçilen milletvekilleri, yeni bir yasama yılı ile parlamentodaki yerlerini bu gün alacaklar. Demokrasilerin temelini oluşturan, halk iradesinin temsil yeri olan parlamentolar ve parlamenterler, kutsal bir görev ifa etmektedirler. Toplumsal dokuyu oluşturan her türlü eylem, milletin meclisinde vücut bulur. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan ve kollayan tek merci parlamentodur. Halkın iradesini ve milli duruşunu temsil eden millet meclisi, milletten aldığı yetkiyi yine milletin barışı, huzuru ve mutluluğu için kullanır. Demokrasiyi geliştirmek ve hukuku üstün kılmak için var gücüyle çalışmak temel argüman kabul etmelidirler. Yargının tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevini icra etmesi için gereken yasal düzenlemeler için hemen çalışma başlatılmalıdır. Yapılacak yasal düzenlemelerin icrası yönünde güçlü bir irade ortaya koymalıdır. Kişisel hak ve hürriyetlerin korunması, seyahat özgürlüğü, basın yayın hürriyeti, her ferdin özgür bir şekilde inanç, düşünce, yaşam tarzı, dinine, rengine ve milliyetine bakılmadan hayatını idame ettirmek için mücadele etmek, milletin meclisinin en büyük sorumluluğudur. Halkın refah ve mutluluğu için sürdürülebilir bir üretim reformu hayata geçirmek, temel hedef olmalıdır. İcracı makamların icraatlarını şeffaf ve adaletli bir şekilde ifa etmeleri için gerekli denetim mekanizmasını hayata geçirmek ve çalıştırmak, kendilerine görev telaki etmelidirler. Bütçe uygulamalarında ve kamu maliyesinde şeffaflık ve kamu görevlendirmelerde ehliyet ve liyakat ilkesel bir tutum sergilemek temel öncelik olmalıdır. Ülkenin birliği ve beraberliği, milletin huzur ve mutluluğu için sorumluluk sahibi her bireyin ve özellikle milletin vekaletini alan mebuslarımızın temel sorumluluğudur. Bu temenniler ışığında yeni yasama yılının milletimize ve vekillerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz" dedi.