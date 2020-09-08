Başkan Aslan gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Aslan gazetecilerle bir araya geldi

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Hiçbir üyemize, sanayicimize ve paydaşımıza farklı bir muamelede bulunmadık.

Başkan Aslan gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Hiçbir üyemize, sanayicimize ve paydaşımıza farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese kurallar çerçevesinde, mevzuatın öngördüğü kadarıyla destek olmaya çalıştık" dedi.

Yenilenen hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Memet Aslan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aslan, "Doğru, etik kurallarını işleten, ilkeli ve objektif haber yapan ve duruş sergileyen basın, demokrasinin en temel yanıdır. Toplumu doğru bilgilendirerek, haber yapma ve taşıma noktasında objektif davranarak toplumsal vicdanın sesi olurlar. O yüzden basın, gazetecilik olmazsa olmazımızdır. Yönetime geldiğimiz günden buyana bize son derece samimi bir yaklaşım sergilediniz, hep yanımızda oldunuz. Bu nedenle öncelikle OSB Yönetim Kurulu olarak siz kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederiz. Haberlerimizi, çalışmalarımızı yakından takip ettiniz, yerel ve ulusal basında ülkenin her köşesine ve her ferdine ulaşması için çaba sarf ettiniz. Sorumlu davrandınız, doğrunun yanında olmaya, memleketi ve ülkeyi düşünerek, toplumsal hak ve menfaatler çerçevesinde haberler ve yayınlar yaptınız. Kamuoyumuz adına sizlere teşekkür ederiz. Biz sizden razıyız Allah'ta sizden razı olsun" dedi.

"Her zaman doğruyu söyledik ve doğrunun yanında olduk"

Van OSB Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar temel ilkelerinin tamamen sanayicinin, halkın, ilin, bölgenin ve ülkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak olduğunu ifade eden Başkan Aslan, "Bu ilkeden hiçbir zaman taviz vermedik, bundan sonrada vermeyeceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz. Hiçbir zaman fevri, kişisel bir tavrın ya da çalışmanın içinde ve tarafında olmadık olmayız da. Birlikte düşündük, kolektif karar aldık ve topyekün çalışma yürüttük. Hiçbir zaman istişareden, birlikte düşünmekten ve karar almakta taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Sanayimizin, sanayicimizin, halkımızın ve ilimizin sorun ve sıkıntılarını, talep ve isteklerini her yerde her zeminde ve her platformda dile getirmekte ve ortaya koymaktan hiçbir zaman geri durmadık. İlkeli duruşumuzu; her kesime her, oluşuma ve yapılanmaya karşı koruduk. Her zaman doğruyu söyledik ve doğrunun yanında olduk. Haktan, hukuktan taviz vermedik" diye konuştu.

"Mali yapımız sağlam, bütçemiz pozitif bir seyir arz etmektedir"

İdarenin kurumsallaşması için çalışmalar yürüttüklerini de söyleyen Başkan Memet Aslan, şöyle devam etti:

"Üyelerimize ve halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet götürmek, daha etkin ve hızlı kararlar almak için yönetim kapasitesini geliştirdik. Sorunlu vaziyette olan idari ve mali yapımızı arkadaşlarımızın destekleri ile sağlam bir zemine oturttuk. Ciddi bir borç yükü altında ezilen ekonomik yapıyı, aldığımız etkin ve rasyonel kararlar neticesinde hamdolsun rahata kavuşturduk. Sağlam bir bütçe yapısına ve sürdürülebilir mali yapıyı sağlamış olduk. Bugün itibariyle kurumumuzun vergi yapılandırılması dışında herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Vergi taksitlerinde ödemeleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Mali yapımız sağlam, bütçemiz pozitif bir seyir arz etmektedir. Yönetim kurulumuz, idari, teknik, mali ve saha çalışmalarını yürüten kadrolarımızla birlikte güvenli, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde görevini ifa etmekte ve bundan sonrada aynı hassasiyetle mesuliyetlerimizi yerine getirmeye gayret edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Kurumumuzun, kamuoyunda merkezi ve yerel de, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri nezdinde yaşamış olduğu güven ve itibar kaybını tüm arkadaşlarımızla birlikte özverili bir çalışma yürüterek yeniden tesisini sağladık. Bugün OSB her yerde ve her platformda, her kesime karşı seviyeli ve makul bir ilişki içerisindedir."

"Allah şahidimizdir ki hiçbir zaman hakkaniyetten taviz vermedik"

Görevlerini yaparken hiçbir zaman popülist davranmadıklarını ve günü birlik düşünmediklerini belirten Başkan Aslan, sanayi bölgesinin ve ilin çıkarları ekseninde icralarda bulunduklarını kaydetti. Aslan, "Hiçbir üyemize, sanayicimize ve paydaşımıza farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese kurallar çerçevesinde, mevzuatın öngördüğü kadarıyla destek olmaya çalıştık. Allah şahidimizdir ki hiçbir zaman hakkaniyetten taviz vermedik. Her bir üyemizi imkanlar çerçevesinde korumaya ve kollamaya çalıştık, ama hiçbir üyemizin de çalışmalarına ve yatırımlarına engel olacak bir tavrın ve davranışın içinde olmadık ve olmayacağız da. Bizim açımızdan kayırmacılık yapmak, engellemek, zorluk çıkarmak ve insanları zarara uğratmak ne ahlakidir ne vicdanidir ne insanidir ne de İslam'idir. Bu tavır ve davranışı kendimize zul kabul ederiz. Kötü niyetli davranış ve çalışmalar dinimize, ahlakımıza, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize terstir ve kabul görmemektedir. Bizim yönetim anlayışımızda temel ilkemiz Cenab-ı Allah'ın; 'Allah, size emanet edilen şeyleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hüküm vermenizi emrediyor. Allah size ne de güzel öğüt veriyor" Nisa suresi 58. Ayet, evet temel anlayışımız ve ilkemiz bu ayeti kerimedir. Yönetim kurulu ve müdürlük kadrosu olarak asla hiçbir üyemize karşı farklı bir uygulamanın içerisinde olmadık ve olmayacağız. Ancak ve ancak insanlarımıza kanunlar, mevzuatlar ve nihai olarak hukuk çerçevesinde gücümüz yettiğince yardımcı olmaktan asla imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.

OSB Yönetiminin başlıca icraatları

Başkan Aslan, Van OSB Yönetimi olarak icra ettikleri başlıca hizmetleri ise şu şekilde açıkladı:

"Sanayicimizden alınan elektrik dağıtım bedeli kaldırılmıştır. OSB ile VASKİ arasında su protokolü imzalanmıştır. Van Büyükşehir Belediyesi ve DAKA ortaklığı ile asfaltlama çalışması yapılmıştır. Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji'nin inşa ve açılışı gerçekleştirilmiştir. TR1-TR4 trafo hücreleri komple değişilmek suretiyle yenilenmiştir. OSB arıtma tesisine yönelik fizibilite çalışmasına başlanmış, yakın zamanda tamamlanması öngörülmektedir. OSB hizmet binamız yenilerek hizmete açılmıştır. 4. etap sanayi parsellerinin tahsis süreçleri tamamlanmış, sanayi tesislerinin inşa süreçleri başlamıştır. 4. genişleme alanı olan 5. etap OSB'mize kazandırılmış, parselizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 274 hektardan oluşan 5. etabın 100 hektar alanı tekstil üreticilerine ayrılmıştır. 5. etap altyapı inşa çalışmalarına başlanmıştır." - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, Van, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Aslan gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Fren yerine gaza basan sürücü, kadını iki araç arasına sıkıştırdı Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi yan yana defnedildi 20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi         
14:37
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk         
13:50
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu         
11:32
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim 3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim         
10:00
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor         
22:57
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
İran, İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı         
21:34
RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti         
20:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 18:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aslan gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei