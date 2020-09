Başkan Aslan gazetecilerle bir araya geldi

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Hiçbir üyemize, sanayicimize ve paydaşımıza farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese kurallar çerçevesinde, mevzuatın öngördüğü kadarıyla destek olmaya çalıştık" dedi.

Yenilenen hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Memet Aslan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aslan, "Doğru, etik kurallarını işleten, ilkeli ve objektif haber yapan ve duruş sergileyen basın, demokrasinin en temel yanıdır. Toplumu doğru bilgilendirerek, haber yapma ve taşıma noktasında objektif davranarak toplumsal vicdanın sesi olurlar. O yüzden basın, gazetecilik olmazsa olmazımızdır. Yönetime geldiğimiz günden buyana bize son derece samimi bir yaklaşım sergilediniz, hep yanımızda oldunuz. Bu nedenle öncelikle OSB Yönetim Kurulu olarak siz kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederiz. Haberlerimizi, çalışmalarımızı yakından takip ettiniz, yerel ve ulusal basında ülkenin her köşesine ve her ferdine ulaşması için çaba sarf ettiniz. Sorumlu davrandınız, doğrunun yanında olmaya, memleketi ve ülkeyi düşünerek, toplumsal hak ve menfaatler çerçevesinde haberler ve yayınlar yaptınız. Kamuoyumuz adına sizlere teşekkür ederiz. Biz sizden razıyız Allah'ta sizden razı olsun" dedi.

"Her zaman doğruyu söyledik ve doğrunun yanında olduk"

Van OSB Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar temel ilkelerinin tamamen sanayicinin, halkın, ilin, bölgenin ve ülkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak olduğunu ifade eden Başkan Aslan, "Bu ilkeden hiçbir zaman taviz vermedik, bundan sonrada vermeyeceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz. Hiçbir zaman fevri, kişisel bir tavrın ya da çalışmanın içinde ve tarafında olmadık olmayız da. Birlikte düşündük, kolektif karar aldık ve topyekün çalışma yürüttük. Hiçbir zaman istişareden, birlikte düşünmekten ve karar almakta taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Sanayimizin, sanayicimizin, halkımızın ve ilimizin sorun ve sıkıntılarını, talep ve isteklerini her yerde her zeminde ve her platformda dile getirmekte ve ortaya koymaktan hiçbir zaman geri durmadık. İlkeli duruşumuzu; her kesime her, oluşuma ve yapılanmaya karşı koruduk. Her zaman doğruyu söyledik ve doğrunun yanında olduk. Haktan, hukuktan taviz vermedik" diye konuştu.

"Mali yapımız sağlam, bütçemiz pozitif bir seyir arz etmektedir"

İdarenin kurumsallaşması için çalışmalar yürüttüklerini de söyleyen Başkan Memet Aslan, şöyle devam etti:

"Üyelerimize ve halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet götürmek, daha etkin ve hızlı kararlar almak için yönetim kapasitesini geliştirdik. Sorunlu vaziyette olan idari ve mali yapımızı arkadaşlarımızın destekleri ile sağlam bir zemine oturttuk. Ciddi bir borç yükü altında ezilen ekonomik yapıyı, aldığımız etkin ve rasyonel kararlar neticesinde hamdolsun rahata kavuşturduk. Sağlam bir bütçe yapısına ve sürdürülebilir mali yapıyı sağlamış olduk. Bugün itibariyle kurumumuzun vergi yapılandırılması dışında herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Vergi taksitlerinde ödemeleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Mali yapımız sağlam, bütçemiz pozitif bir seyir arz etmektedir. Yönetim kurulumuz, idari, teknik, mali ve saha çalışmalarını yürüten kadrolarımızla birlikte güvenli, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde görevini ifa etmekte ve bundan sonrada aynı hassasiyetle mesuliyetlerimizi yerine getirmeye gayret edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Kurumumuzun, kamuoyunda merkezi ve yerel de, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri nezdinde yaşamış olduğu güven ve itibar kaybını tüm arkadaşlarımızla birlikte özverili bir çalışma yürüterek yeniden tesisini sağladık. Bugün OSB her yerde ve her platformda, her kesime karşı seviyeli ve makul bir ilişki içerisindedir."

"Allah şahidimizdir ki hiçbir zaman hakkaniyetten taviz vermedik"

Görevlerini yaparken hiçbir zaman popülist davranmadıklarını ve günü birlik düşünmediklerini belirten Başkan Aslan, sanayi bölgesinin ve ilin çıkarları ekseninde icralarda bulunduklarını kaydetti. Aslan, "Hiçbir üyemize, sanayicimize ve paydaşımıza farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese kurallar çerçevesinde, mevzuatın öngördüğü kadarıyla destek olmaya çalıştık. Allah şahidimizdir ki hiçbir zaman hakkaniyetten taviz vermedik. Her bir üyemizi imkanlar çerçevesinde korumaya ve kollamaya çalıştık, ama hiçbir üyemizin de çalışmalarına ve yatırımlarına engel olacak bir tavrın ve davranışın içinde olmadık ve olmayacağız da. Bizim açımızdan kayırmacılık yapmak, engellemek, zorluk çıkarmak ve insanları zarara uğratmak ne ahlakidir ne vicdanidir ne insanidir ne de İslam'idir. Bu tavır ve davranışı kendimize zul kabul ederiz. Kötü niyetli davranış ve çalışmalar dinimize, ahlakımıza, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize terstir ve kabul görmemektedir. Bizim yönetim anlayışımızda temel ilkemiz Cenab-ı Allah'ın; 'Allah, size emanet edilen şeyleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hüküm vermenizi emrediyor. Allah size ne de güzel öğüt veriyor" Nisa suresi 58. Ayet, evet temel anlayışımız ve ilkemiz bu ayeti kerimedir. Yönetim kurulu ve müdürlük kadrosu olarak asla hiçbir üyemize karşı farklı bir uygulamanın içerisinde olmadık ve olmayacağız. Ancak ve ancak insanlarımıza kanunlar, mevzuatlar ve nihai olarak hukuk çerçevesinde gücümüz yettiğince yardımcı olmaktan asla imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu.

OSB Yönetiminin başlıca icraatları

Başkan Aslan, Van OSB Yönetimi olarak icra ettikleri başlıca hizmetleri ise şu şekilde açıkladı:

"Sanayicimizden alınan elektrik dağıtım bedeli kaldırılmıştır. OSB ile VASKİ arasında su protokolü imzalanmıştır. Van Büyükşehir Belediyesi ve DAKA ortaklığı ile asfaltlama çalışması yapılmıştır. Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji'nin inşa ve açılışı gerçekleştirilmiştir. TR1-TR4 trafo hücreleri komple değişilmek suretiyle yenilenmiştir. OSB arıtma tesisine yönelik fizibilite çalışmasına başlanmış, yakın zamanda tamamlanması öngörülmektedir. OSB hizmet binamız yenilerek hizmete açılmıştır. 4. etap sanayi parsellerinin tahsis süreçleri tamamlanmış, sanayi tesislerinin inşa süreçleri başlamıştır. 4. genişleme alanı olan 5. etap OSB'mize kazandırılmış, parselizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 274 hektardan oluşan 5. etabın 100 hektar alanı tekstil üreticilerine ayrılmıştır. 5. etap altyapı inşa çalışmalarına başlanmıştır." - VAN