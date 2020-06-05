Başkan Aslan: "Sanayiyi köklü değişimler bekliyor" - Son Dakika

Başkan Aslan: "Sanayiyi köklü değişimler bekliyor"

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüs sonrası ekonomide ve toplumsal yaşamda birçok değişim yaşanacağını belirterek, "Bizler OSB'ler olarak yeni üretim üsleri, yeni bir modelleme ile strateji planları hazırlamalıyız" dedi.

Başkan Aslan:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüs sonrası ekonomide ve toplumsal yaşamda birçok değişim yaşanacağını belirterek, "Bizler OSB'ler olarak yeni üretim üsleri, yeni bir modelleme ile strateji planları hazırlamalıyız" dedi.


Beşinci etabı yapmak için çalışmalarını sürdüren ve korona virüse karşı önemli bir hamle yaparak cerrahi maske üretimine başlayan Van OSB'nin Başkanı Memet Aslan, korona virüs sonrası üretimde oluşacak değişimlere dikkat çekti. Korona virüsü sonrası ekonomi dünyasından sosyal hayata ve politik mecraya birçok konuda köklü değişiklikler olacağını dile getiren Aslan, "Ülke olarak piyasalarda yer almak ve rekabet koşullarını lehimize çevirecek inovatif yüksek katma değerli ve teknolojik üretimler ve ürünler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.


Korona virüs salgınının üretim, yatırım ve tüketim tercihlerinde çok ciddi değişiklikler meydana getireceğini söyleyen Van OSB Başkanı Memet Aslan, "Bu dönem ortaya yeni bir talep modeli çıkaracaktır. Sosyal hayattan üretime ve lojistiğe kadar her şey bu talep modeli etrafında yeniden şekillenecektir" diye konuştu.


Aslan, dünya genelinde ekonomik durgunluk ve talep daralması yaşanacağını belirterek, "Ciddi bir işsizlik, ekonomik resesyon, fakirleşme, sosyal tabakalar arasında mesafeler anormal bir şekilde açılacaktır. Bizler OSB'ler olarak yeni üretim üsleri, yeni bir modelleme ile strateji planları hazırlamalıyız" dedi.


Üretimde devamlılığı sağlamak ve istihdam istikrarı için bugünün koşullarına göre üretimi çeşitlendirmek gerektiğine vurgu yapan Başkan Aslan, şöyle devam etti:


"İhracata yönelik ürün piyasası pazar konsepti geliştirmeliyiz. Kopma değeri olmayan, ihracat ve ivme kazandırmayan yatırımlardan kaçınmalıyız. Gıda üretimine, temizlik malzemelerine, medikal ve sağlık altyapısını güçlendiren yatırımlara ağırlık vermeliyiz. Şu an için uluslararası piyasalarda bir üretim boşluğu söz konusu. Ülke olarak piyasalarda yer almak ve rekabet koşullarını lehimize çevirecek inovatif yüksek katma değerli ve teknolojik üretimler ve ürünler yapmalıyız."


Başkan Memet Aslan, OSB olarak insanlığa hizmet anlayışıyla başladıkları üretim süreçleri hakkında bilgi vererek, korunmanın ilk adımının maske olduğunu belirtti. Van OSB'de maske üretiminin ve firmaların diğer üretimlerinin devam ettiğini söyleyen Aslan, "İnşallah yakın zamanda son derece modern ve teknolojik dezenfekte makineleri üreterek piyasadaki yerimizi alacağız. Bizler üreticiler olarak her türlü önlem ve tedbiri alarak üretimlerimizi devam ettirmek yolunda kararlıyız" dedi.


Aslan, korona virüsün etkilerini, üretim kararlılığıyla azaltmak istediklerini belirterek, "Günde 20 bin maske üretiyoruz, çok yakında bu sayının 1 milyona çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu.


Bir ülkenin kendi ürünlerini üretmenin bağımsızlık anlamına geldiğini vurgulayan Aslan, bölge ve OSB olarak maske üretimiyle farklarını ortaya koymak istediklerini dile getirdi. Kapasite artırımı için yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Memet Aslan, "1 milyon hedefimize ulaşmak için yatırımlar yaptık. Yeni ve büyük makinelerimiz geldi ve bu makinelerimizin bağlantıları yapıldı. Böylece ciddi bir ihtiyaç giderilecek. Biliyorsunuz, hastalıklar ve ölümler biz insanlar için, lakin bunları durdurmak için de ekonomimiz güçlü olmalı. Ticari alışverişler durduruldu. Kendi ürünlerimizi üretmemiz lazım" şeklinde konuştu.


Korona virüs salgınının ciddi boyutlarda olduğu İran'la ciddi ticari alışverişleri olduğunu belirten Aslan, şöyle devam etti:


"Yılda 500 bin misafir geliyordu Van'a İran'dan, bu ciddi bir potansiyel. Aşırı risk içeren bir vaka sayısında değiliz kent olarak, lakin dikkat ediyoruz. Farklılığımızı maskeyle öne çıkaracağız. Korona virüs ile öne çıkmadık ama maskeyle üretimimizle öne çıkacağız. Benim tavsiyem üretimin hızlanması, ticaretin durdurulmaması. Sağlıkta da her konuda da kendimize yetmemiz için üretim şart. İnsanımızın hayatı için bunu yapmamız gerekiyor." - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Van, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Aslan: 'Sanayiyi köklü değişimler bekliyor' - Son Dakika Ekonomi

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