Başkan Asya, 4 okulun bulunduğu sokağın kaldırımını bizzat döşedi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Sütlüce Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek, okulların yoğun olduğu ve öğrencilerin kullanacağı kaldırım çalışmasında işçilerle birlikte döşeme yaptı.

Muş Belediyesi kış mevsimi ve yağışlar öncesi şehrin genelinde üstyapı çalışmalarını hızlandırdı. Altyapı çalışmalarından dolayı tahrip olan yol ve kaldırımları yenileyen Muş Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekipleri ile sahada mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta Sütlüce Mahallesi'nde Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu Lisesi, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Fen Lisesi, Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi gibi okulların bulunduğu sokağın üstyapısını yenilemek üzere çalışma başlatarak kısa sürede söz konusu yolun asfaltını sererek hizmete açtı. Kaldırım çalışmalarının devam ettiği yolda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, 4 okulun bulunduğu ve öğrencilerin kullandığı kaldırım döşemesini bizzat yaptı.

Bir süre çalışanlara eşlik eden Başkan Asya, daha sonra Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Göregen ve idarecilerle bir süre sohbet eden Başkan Asya, okuldan ayrıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Bu yıl çalışma sezonunu verimli ve yoğun bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarından dolayı tahrip olan yollarımızı bir bir yenileyerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimiz asfalt çalışmalarını mahalle bazlı yürütüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sütlüce Mahallemizde okulların yoğun olduğu yolda çalışma başlattık. Bugün itibari ile asfaltı tamamlanmış, kaldırımları da birkaç gün içerisinde döşenmiş olarak öğrencilerimizin ve mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah yağışlar öncesi altyapısı tamamlanmış tüm yolları yenilemiş olacağız" dedi. - MUŞ