Başkan Asya akademisyenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Asya akademisyenlerle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) görevli akademisyenlerle Muş Kültür Evinde bir araya geldi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) görevli akademisyenlerle Muş Kültür Evinde bir araya geldi.

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İstişare kültürünü yaygınlaştırarak daha etkili hizmet sunma anlayışını sürdüren Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin imarı ve inşasına yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle farkındalık oluşturma amacıyla işin ehli kişilerle fikir alışverişinde bulunmayı ihmal etmiyor. Bu kapsamda akademisyenlerle buluşan Başkan Asya, şehrin güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için çeşitli konularda kendileri ile sohbet etti.


Davete icabetlerinden dolayı akademisyenlere teşekkür eden Başkan Asya, "Muş Alparslan Üniversitesinde görev yapan çok değerli akademisyenlerle Kale Mahallesi Kültür Evimizde bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduk. Hoş sohbetleri ile güne keyifli başladık. Bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade ettik. Önerileri ile ufkumuzu genişleten hocalarımızla sosyal, kültürel ve eğitsel alanda güzel çalışmalarımız olacak. Kültür Evimizi amacına uygun bir şekilde kullanmak için istişarelerde bulunduk. Ele aldığımız konuları inşallah önümüzdeki günlerde bir program dahilinde hayata geçireceğiz. Davetimize icabet eden kıymetli hocalarımıza fikir ve önerilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.


Başkan Asya'nın konuşmasının ardından akademisyenler kendilerini tanıtarak şehri yakından ilgilendiren konularla ilgili fikirlerini sundu. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Asya akademisyenlerle bir araya geldi - Son Dakika
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