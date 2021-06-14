Başkan Asya, Bakan Karaismailoğlu'nun Ahlat Programına Eşlik Etti - Son Dakika

Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli programlara katılmak üzere ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programına refakat etti. İlk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret eden heyet, buradan şehitlerin ruhuna dualar okunduktan sonra Ahlat Belediye Başkanlığına geçildi. Daha sonra Ahlat-Karahasan- Malazgirt yolu açılışını yapan heyet, karayolu ile Malazgirt ilçesine geçti.