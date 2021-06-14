Belediye Başkanı Feyat Asya, Ahlat ve Malazgirt programlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkını gezdi. Başkan Asya, ziyaretin anısına Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a hediye takdim etti. Buradaki ziyaretin ardından Başkan Asya, misafirleri havalimanında uğurladı.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Başkan Asya, Bakan Karaismailoğlu ve Beraberindeki Heyetle Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkını Gezdi - Son Dakika