BAŞKAN ASYA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ . - Son Dakika

BAŞKAN ASYA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısı için gittiği Ankara Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Şehir, yatırım ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Başkan Asya, Muş'a verdiği değerden dolayı kendisine teşekkür etti.