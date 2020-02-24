Başkan Asya, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Asya, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Asya, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti

7 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, görev süresi boyunca okul ziyaretlerini gelenek haline getirerek eğitimcilerle fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Asya, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, görev süresi boyunca okul ziyaretlerini gelenek haline getirerek eğitimcilerle fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor.


Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Seyfettin Yaman tarafından karşılanan Başkan Asya, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında kendilerini bilgilendirdi. Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, "6 yıllık görev sürem içerisinde en fazla önem verdiğim konulardan biri toplumun her kesimi ile istişare etmektir. Sadece seçim sürecinde değil her zaman halkımızla birlikte olmaya gayret gösterdik. Bu bağlamda okul ziyaretlerimizi bir gelenek haline getirdik. Eğitimcilerimizle fikir alışverişinde bulunarak güzel sonuçlar elde ediyoruz. Makul eleştiriler ve önerilere her zaman açık olduk. Bu sayede eksik ve aksaklığımızı tespit edip sağlıklı çözümler ürettik. Bu vesile ile bugün de sizlerle bir araya geldik" dedi.


Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Değerli arkadaşlar her platformda söylediğimiz gibi şehrin öncelikleri üzerine hizmetler yaptık. İlimizin ve insanlarımızın elzem olan ihtiyaçlarını gerçekleştirmek üzere plan ve programlar yaptık. Bugüne kadar belirlediğimiz stratejiye uygun olarak altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attık. Bunları yeterli görmüyoruz. Sürekli hizmet üreten bir anlayışla durmaksızın şehrimizi ve halkımızı ihya etmenin derdindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu minvalde çalışmalarımız devam edecek. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile geçmiş projelerimizin gün yüzüne çıktığını hep birlikte müşahade ediyoruz. Yarın da bugünün planlamalarını gün yüzüne çıkararak hayırla yad edilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Başkan Asya konuşmasının devamında yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında öğretmenleri bilgilendirerek sorularını yanıtladı. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
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