Başkan Asya'dan 'Anneler günü' mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 'Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin gününü kutladı.



Her yıl Mayıs ayının 2. Pazar günü olarak kutlanan 'Anneler Günü' münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Ülke olarak mücadelesini verdiğimiz bu zorlu süreçte özellikle sağlık çalışanı anneler olmak üzere tüm fedakar annelerimizin günlerini tebrik ediyorum. Sevgisiyle, şefkatiyle sığındığımız liman olan kıymetli annelerimizin değerini bilerek onlara gerekli saygı ve hürmeti göstermemiz gerekir" dedi.



Annelerin varlıkları ile evlatlarına güç kattıklarını ifade eden Başkan Asya, "Anne ve babaya saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu belirten bir inancın mensubu olarak, evlat yetiştirmenin önemli bir görev olduğunun farkında olarak annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin bizlerden tek beklentisi, kendilerine gösterilen sevgi, saygı ve ilgidir. Onun için hayattayken değerini bilmemiz gereken annelerimizin bu beklentilerini karşılamalıyız" şeklinde konuştu.



Annelerin her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Başkan Asya, "Bizler, annelerimize karşı olan gönül borcumuzu her ne yapsak ödeyemeyiz. İşte bu nedenle annelerimizi yılda bir defa hatırlamak yerine onların her gün hayır dualarını almak bizlerin en şerefli görevi olmalıdır. Bu duygularla başımızın tacı, yuvalarımızın mimarı annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutlar, her birine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden kıymetli annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ